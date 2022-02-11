Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Özcan Çiriş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te, araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı.

TATVAN, BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, araçta 3 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü M.İ gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Metamfetamin, Tatvan, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title