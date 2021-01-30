Bitlis'te, araçta 25 karton kaçak sigara ele geçirildi
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Bitlis'te, araçta 25 karton kaçak sigara ele geçirildi

30.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:09
Bitlis'te, araçta 25 karton kaçak sigara ele geçirildi

BİTLİS'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurup, arama yaptığı araçta 25 karton kaçak sigara ele geçirilirken, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin yol kontrolü sırasında durdurup, arama yaptığı araçta 25 karton kaçak sigara ele geçirilirken, yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 25 karton sigara ele geçirildi. Yabancı uyruklu sürücü V.H.A. ise gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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