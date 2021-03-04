Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı

04.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:06
Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 20 kilo 610 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 20 kilo 610 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. 

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin dün yol kontrolleri sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, 40 paket halinde 20 kilo 610 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili M.Ö., A.D. ve İ.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Eda Ece Aleyna Tilki Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:07:30. #1.16#
title