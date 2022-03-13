Bitlis'te araçlar kara gömüldü

Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar nedeniyle kent merkezindeki araçlar kar altında kaldı.

Yağışın durmasının ardından vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması yürüttü.

Ticari taksi sürücüsü Ethem Elaldı, AA muhabirine, son günlerde kente çok kar yağdığını belirtti.

Mart ayında da karın etkisini sürdürdüğünü aktaran Elaldı, "Aracımızın üzerinde biriken karları temizliyoruz. Bu yıl çok fazla kar yağdı. Aracımız karla kaplanmış durumda." dedi.

Çocuklarıyla aracını temizleyen Ramazan Çatalca ise "Akşam aracımı temizlemiştim. Gece 23.00'ten sonra yağan karla yeniden karla kaplanmış. Her gün karları temizlemezsek aracı bıraktığımız yeri bulamayız. Arabayı temizleyip gideceğiz çünkü kar nedeniyle park edecek yer yok." diye konuştu.

Karla mücadele ekibinde görevli iş makinesi operatörü Yüksel Taş da vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, "Karla mücadele çalışmalarını geç saatlere kadar sürdürüyoruz. Araçlar kar altında kaldığı için bazen göremiyoruz. Bu sene çok kar yağdığı için yoğun bir çalışma dönemi geçirdik." ifadelerini kullandı.