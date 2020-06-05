Bitlis'te altyapı çalışmaları Bitlis Belediyesi ekiplerince başlatılan su ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Bitlis Belediyesi ekiplerince başlatılan su ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Kanalizasyon altyapısı bulunmayan mahalle ve sokaklara yeni kanalizasyon hatları döşeyen ekipler, bazı mahallelerde onarım çalışması yürüttü.

TOKİ 5. Etap, cezaevi mevki ve diğer mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, İnönü mahallesinde de çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA