Bitlis'te alt yapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor
Bitlis Belediyesi, kentte alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarına başladı.
Bitlis Belediyesi, kentte alt yapısı tamamlanan yollarda asfalt çalışmalarına başladı.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şems-i Bitlis Mahallesi'ndeki yollarda başlatılan alt yapı ile kaldırım çalışmalarını tamamladı.
Alt yapısı tamamlanan yolların yollar, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için asfaltlanmaya başlandı.
Mahalle sakinlerinden Mahmut Tanrıverdi, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA
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