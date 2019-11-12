Bitlis'te alt yapı çalışmaları sürüyor

12.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:06

Bitlis Belediyesince havaların ısınmasıyla başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce İnönü, Yükseliş, Taş, Hüsrevpaşa ve Şemsi Bitlis mahallelerinde başlatılan asfaltlama, kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yürütülüyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmaların sezon sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Güzel bir Bitlis için çaba gösterdiklerini aktaran Tanğlay, "Mevsimin kısa olması nedeniyle son ana kadar çalışacağız. Halkımızın sorunsuz bir kentte yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz Bitlis'in değişik mahallelerinde çalışıyor. Mevsim koşulları elverdiği sürece havalar izin verdiği sürece çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA