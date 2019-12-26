Bitlis'te alabora olan tekne gölden çıkarıldı

26.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:16

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşırken alabora olan tekne Van Gölü'nden çıkarıldı.

Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bölgede alabora olan teknenin çevresinde emniyet ve jandarma su altı timlerince arama yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından halatların bağlandığı tekne, vinçle kıyıya çekildi. Jandarma ekipleri kıyıya çekilen teknede de inceleme yaptı.

Teknenin alabora olduğu gölün kıyısında düzensiz göçmenlere ait ayakkabı ve giysilerin olduğu görüldü.

Kaymakam ve Belediye Başkanı yaralıları ziyaret etti

Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil ile Belediye Başkanı Necati Gürsoy, alabora olan teknede yaralanan düzensiz göçmenleri, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında Onkoloji Hastanesi Başhekimi Türkan Bıçakçıoğlu'ndan bilgi alan Çil, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastanede 14 yaralının tedavisinin sürdüğünü belirten başhekim Bıçakçıoğlu, hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin cesetlerinin de savcılığın ilk otopsi raporundan sonra Bitlis'e gönderileceğini söyledi.

Bıçakçıoğlu, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA