Bitlis'te AK Parti'li Tanğlay, Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

BİTLİS Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Nesrullah Tanğlay, bugün mazbatasını alarak göreve başladı. Tanğlay, belediye binası önünde kesilen kurbanlar ve çiçeklerle karşılandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bitlis Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'li Nesrullah Tanğlay, bugün AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Başkanı Engin Günceoğlu ve partililerle birlikte Bitlis Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Tanğlay daha sonra beraberindekilerle birlikte Bitlis Belediyesi'ne geçti. Belediye önünde bekleyen kalabalık tarafından karşılanan Tanğlay için kurbanlar kesilirken, görevlendirme yapılan Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras tarafından çiçeklerle karşılandı.

Devir teslim töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Aras, yaklaşık 2,5 yıldır görevlendirme ile hizmetin yürütüldüğünü ve bu süreçte belediyecilik anlamında çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Aras, "Sürecin tamamında devletimizin, hükümetimizin desteğini arkamızda çok yakın hissettik. Bakanlıklarımızın çok ciddi desteğini gördük. Süreç boyunca milletvekillerimiz, il başkanlığımız, il teşkilatımız hep yanımızda oldu. Ama en önemlisi de Bitlisliler bize çok ciddi destekler verdiler. Bugün itibariyle görevimizi gözümüz arkada kalmadan layıkıyla AK Parti'den seçimi kazanan eski il başkanı Nesrullah Tanğlay'a devrediyoruz" dedi.

Bitlis Belediye Başkanlığı'na seçilen Nesrullah Tanğlay ise eksikliklerin ve yapacak işlerinin çok olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla mazbatamızı aldık. Allah'ın izniyle hayırlı görevler için Bitlis Belediyesi'ni bugün itibarıyla teslim aldık. 2,5 yıllık bir kayyum yönetimi vardı. Bu yönetim süresinde Valimiz Oktay Çağatay ve Yardımcısı Hüseyin Aras'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bitlis'te gerçek manada eksikliklerimiz çok. Yapacak çok işimiz var. İnşallah hep beraber hemşehrilerimizle birlikte Bitlis Belediyesi'ni yöneteceğiz ve Bitlis'i hak ettiği yere getirmeye çalışacağız. Bu sürede bizi yalnız bırakmayanlara çok teşekkür ediyorum. Kazanan Bitlis oldu dedik ve inşallah Bitlis'in tamamına hizmet edip, gönül köprüleri kurup ve özellikle ayrım gayrım yapmadan ilimize hizmet etme şiarıyla bu koltuğa sahip çıkacağız."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ise Nesrullah Tanğlay'ı tebrik ederek, görevinde başarı dileğinde bulundu. Taşar, "Nesrullah Tanğlay yıllardır siyasetin içinde olan ve Bitlis'in tertemiz bir evladıdır. Seçim sürecinde birçok proje ürettik. İyi hizmet yapacağız dedik. Allah'ın izniyle bugünden itibaren durmak duraksamak yok" diye konuştu. Başkan Tanğlay daha sonra tebrikleri kabul etmeye başladı. - Bitlis

Kaynak: DHA