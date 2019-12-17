Bitlis'te "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı

17.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:02

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Çağatay, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesinin, toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracağını belirtti.

Kadınların her alanda hak, fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkeye değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddet milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'bir insanlık suçu'. Bu konudaki mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle en üst seviyede sürdüreceğiz. Ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Ülkemizde 2006 yılından itibaren düzenli olarak yürüttüğümüz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları, bu alandaki öncelikleri tespit edilmekte ve ilgili tüm taraflarla güçlü iş birliğiyle uygulanmaktadır. 81 ilde bu konuda bir mücadele başlatılmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarını hazırlayıp yürürlüğe koyarak, İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları oluşturmuştur."

Toplantıya, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcıları Tamer Kılıç ve Kemal Karahan ve bazı kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA