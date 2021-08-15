Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı

Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla yapılacak Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü dolayısıyla yapılacak Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında Ahlat Çarho mevkiinde yapımı tamamlanan 1071 Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek olan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümünü dolayısıyla yapılacak Ahlat Şenliklerinin Koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda Malazgirt Zaferinin 950. yıldönümü dolayısıyla yapılacak Ahlat Şenliklerinde alınacak tedbirler, kurum müdürlerinin, belediyelerin ve vakıfların görevleri konuşuldu. Bu yıl ki şenliklerin diğer yıllar gibi güzel ve sorunsuz bir şekilde geçmesi için kurumlar arası fikir alışverişi yapıldı.

Toplantıya Vali Çağatay ile birlikte, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı TekinErdemir, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Okçuluk Vakfı mütevelli heyeti, kurumlar, jandarma ve emniyet birim amirleri katıldı. - BİTLİS

Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı
Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Üner Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te Ahlat şenliklerinin koordinasyon toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 20:12:55. #1.14#

title