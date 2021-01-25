Bitlis'te ahırda havasız kalan 43 hayvan telef oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ahırda havasız kalan 38 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde ahırda havasız kalan 38 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Saklı köyünde besicilik yapan Tacettin Askay, akşam saatlerinde girdiği ahırda 38 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvanının telef olduğunu gördü.

Köye çağrılan veteriner hekimin yaptığı incelemede, hayvanların ahırın havalandırma bacalarının kar nedeniyle tıkanması sonucu havasızlıktan telef olduğu tespit edildi.

Askay, hayvancılık yaparak geçimini sağladığını, bu nedenle zararının büyük olduğunu söyledi.

Kısıtlı imkanlarla hayvanlarının barınabileceği bir ahır yaptığını belirten Askay, "Çadır ahırda yoğun kar ve fırtınadan dolayı 38 küçükbaş ve 5 büyükbaş hayvanım telef oldu. Maddi anlamda zararım oldu. Bu nedenle yetkililerden destek bekliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin