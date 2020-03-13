Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı
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Narlıdere, Bitlis, Nar, Güncel

Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

Bitlis'te ağaç budama sezonu başladıTÜRKİYE'nin en çetin kışın yaşandığı şehirlerden Bitlis'te, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından merkeze bağlı köylerde meyve ağaçlarında budama çalışmalarına başlandı.

13.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:11
Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

TÜRKİYE'nin en çetin kışın yaşandığı şehirlerden Bitlis'te, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından merkeze bağlı köylerde meyve ağaçlarında budama çalışmalarına başlandı.

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, yapılan budama çalışmalarını yerinde inceledi. Ekipler tarafından budama işlemi yapılırken, diğer taraftan da çiftçilere ağaç ve fidan bakımı konusunda eğitim veriliyor. Merkeze bağlı Narlıdere köyündeki nar bahçelerinde budama çalışması yaptıklarını anlatan İl Müdürü Çelik, verimin artırılması ve doğru budamanın yapılması için mücadele ettiklerini belirtti.

Bitlis'te yoğun bir kış mevsimini yaşadıklarını, mart ayı itibariyle özel iklim bölgesi, geçit bölgesi mikro klima alanına sahip köylerde bahar mevsiminin başladığını belirten Rıfat Çelik, kadın, erkek bütün çiftçilerin bahçelerde ve tarlalarda çalışma başlattıklarını söyledi. Yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Çelik, "Köylerimizin tamamını geziyoruz. Mühendis arkadaşlarımız çiftçilerimize tarlada eşlik etmektedir. Tespit ettiğimiz eksiklikleri sahada giderme çabasındayız. Bu kapsamda şu an Narlıdere köyümüzde bulunan 40-45 dönümlük bir kapama zivzik nar bahçesindeyiz. Siirt Üniversitesi Ziraat Mühendisliğiyle temasa geçtik. Sağ olsun bize doktor öğretim üyesi bir hocamızı gönderdiler. Nar konusunda uzman olan hocamız burada hem personelimize hem de çiftçimize hastalıklarla mücadele, verimin artırılması noktasında eğitim veriyor. Teknik bilgileri aktarıyor" diye konuştu.

'NAR GEN BAHÇESİ KURULACAK'

Nar yetiştiriciliğinin kent ekonomisine yıllık 10 milyon TL katkı sunduğunu da hatırlatan Çelik, şunları söyledi:

"İlimizde nar yetiştiriciliği genel olarak Bitlis deresindeki grup köylerimizde ve Hizan ilçemizde yapılmaktadır. Yaklaşık olarak bin dekarlık kapama alanda nar yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ortalama yıllık rekoltemiz 2 bin 500 ton civarındadır. İlimize katma değer anlamındaki katkısı yaklaşık 10 milyon TL'dir. Bu da nar yetiştiriciliğinde her geçen gün katma değeri artan bir üretim şekli olmaya başladı. Vatandaştan yoğun ilgi de var. Narlıdere köyümüzdeki eksiklikleri tespit ettik. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Aynı şekilde burada aşılı Siirt fıstığı kapama bahçesini oluşturmak istiyoruz. Nar ıslah amaçlı gen bahçesini kuracağız. Narın dışında bölgemizde ve Narlıdere köyümüzde incir, üzüm, ceviz yetiştiriciliği var. Biz bu alanda çalışma yapacağız. Önümüzdeki sene ve bu sene yerel kaynaklardan, bakanlık kaynaklarından, DAP kanalıyla finansman desteği aldığımız gibi köylerimizde projelerimizi uygulayacağız."

Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

Kaynak: DHA

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Bitlis'te ağaç budama sezonu başladı

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