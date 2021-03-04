Bitlis'te AFAD gönüllülerine yüz yüze eğitim veriliyor
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Bitlis'te AFAD gönüllülerine yüz yüze eğitim veriliyor

04.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:59
Bitlis'te AFAD gönüllülerine yüz yüze eğitim veriliyor

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 20 AFAD gönüllüsüne temel arama kurtarma eğitimi vermeye başladı.

Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 20 AFAD gönüllüsüne temel arama kurtarma eğitimi vermeye başladı.

AFAD'da arama kurtarma teknisyenlerince 10 gün boyunca verilecek eğitimde gönüllüler, arama kurtarma, arama kurtarmada kullanılan malzemeler, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, çadır kurulumu, üst katlardan ve kuyulardan kurtarma, ilkyardım ile insani yardım konularında bilgilendirilecek.

Online eğitimlerin ardından yüz yüze eğitimi başarıyla tamamlayan AFAD gönüllüleri, meydana gelebilecek olaylarda arama kurtarmada destek elemanı olarak görev alabilecek.

AFAD'da görevli eğitim uzmanı Engin Eribol, gazetecilere, 20 gönüllü ile AFAD eğitimlerini sürdürdüklerini söyledi.

Çevrimiçi eğitimlerini bitirenleri 10 gün sürecek yüz yüze eğitime aldıklarını anlatan Eribol, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar e-devletten yapılan başvuru sayısı 950 kişiyi buldu. Bu sayı sürekli artıyor. Ulaşabildiğimiz gönüllülerimizi yüz yüze eğitime almanın çabası içindeyiz. Ülkemiz coğrafyasının yüzde 95'i afet riski altında. Bu yüzden gönüllülerimizi afetlere hazırlıklı olarak yetiştirmek zorundayız. Bu misyonla çıktığımız yolda şu anda 20 gencimize ilk etapta temel afet eğitimlerini vermeye başladık."

Eğitime katılan AFAD gönüllüsü Abidin Araboğa ise artık gönüllülere yüz yüze eğitim verildiğini ifade ederek, "Malzemeler tanıtılıyor, eğitim veriliyor. Televizyon ve bilgisayarlarda gördüğümüz eğitimler yetersiz kalıyor. Bugün ise görerek, anlatarak bizzat öğrenmeye geldik. Eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bundan sonrada her zaman AFAD'ın yanında olacağız ve destek vermek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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