AFAD AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bitlis'te Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekibi, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.

AFAD il müdür vekili Erdal Tunçtan ve ekibi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize'nin adı Ayda" başlıklı fotoğrafına oy veren ekip, Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Tunçtan, AA'nın dünya genelinde yaptığı "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılıp yaşam, spor ve haber kategorisindeki fotoğrafları incelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm fotoğraflar birbirinden güzeldi. Ekip olarak haber kategorisinde İzmir'de çekilen 91 saat sonra gelen mucizeyi seçtik. Ayda bebek AFAD ekiplerinin 91 saat süren yoğun çalışmasının ardından kurtarılmıştı. Tüm Türkiye'yi sevince boğan resmi seçtik. Tüm ekibe çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur