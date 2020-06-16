Bitlis'te açık ve kapalı halı sahalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde tüm açık ve kapalı halı sahalar faaliyete kapatıldı.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il genelinde tüm açık ve kapalı halı sahalar faaliyete kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Bitlis genelinde açık ve kapalı halı sahaların geçici süreyle faaliyete kapatılması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün saat 20.00'den itibaren il merkez ve ilçelerimizdeki açık ve kapalı halı sahalar geçici süreyle faaliyete kapatılmıştır. Karar uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri gereği cezai işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA