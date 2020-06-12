Bitlis'te 996 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te 996 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
12.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:52
Bitlis'te 996 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Yapılan aramada 996 gram sentetik uyuşturucu bulan ekipler, otomobildeki A.E. ve N.Ç'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA