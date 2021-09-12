Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi
Bitlis merkezde 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Bitlis merkezde 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül'de saat 21.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 01.00'dan itibaren kaldırılmıştır."
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