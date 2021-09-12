Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis merkezde 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis merkezde 9 köy ve mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağının sona erdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül'de saat 21.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 01.00'dan itibaren kaldırılmıştır."

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

Kahreden haberi MSB verdi! Yaralı askerimiz Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı şehit düştü

 Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Ali Erbaş
Magazin Düm Tek Tek Defne Samyeli
Spor Max Meyer Arda Turan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Kerem Aktürkoğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bitlis'te 9 köydeki sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 01:08:43. #1.12#