Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler
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Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyon nedeniyle 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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