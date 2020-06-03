Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te bazı köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te 9 köy ve mezarlarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
03.06.2020 07:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 07:45

Bitlis'te bazı köy ve mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 9 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi sınırlarındaki Doğruyol, Keklikdüzü, Bölükyazı, Kuşlu, Çayırbaşı, Çadırlı, Dereağzı, Yolcular ve Ilıcak köyleri ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 02.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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