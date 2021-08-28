Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi'den 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 32 pet şişede 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y. ise gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ş. tutuklandı, Y.D. ve H.Y. serbest bırakıldı.

ILI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş