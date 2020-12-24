Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı

24.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:58
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde aralıkla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ve karayolları ekipleri ana ve ara arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Ekiplerin dün geceden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını aktaran Kurtkan, yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.

Bitlis'te devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan merkezdeki yollar ise belediye ekipleri tarafından açılıyor. Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan ekipler gece boyunca yolları açık tutmak için çalışırken, merdiven ve otobüs durakları gibi iş makinesinin giremeyeceği kısımlar belediye çalışanları tarafından küreklerle açıldı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. Sabah işe gidecek vatandaşların yollarını açan ekipler tam not aldı.

Bitlis Belediyesi, 41 iş makinesi ve 80 personelle 13 mahallede karla mücadele hizmeti veriyor. Yoğun kar yağışına karşı tedbir alan Bitlis Belediyesi, iş makinelerini 13 mahallede konuşlandırarak halkın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için makine ve ekipmanları ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte ekipler kar temizliğine başladı. İş makineleri ile anayol ve ara yollarda kısa zamanda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer yandan da belediye personelleri tarafından yaya yolları ve ana caddeler üzerinde kar temizliği yapan ekipler; merdivenler, halk otobüs durakları ve tehlike oluşturabilecek yerlerde kar temizliği çalışması gerçekleştirdi. Kar temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirten yetkililer, güncel yaşamın olumsuz etkileneceği ve buzlanma olabilecek yerlerin öncelikli olarak temizleneceğini bildirdi. - BİTLİS

Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı
Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Hüseyin Göçek Malcolm Thomas Mbwana Samatta Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:59:18. #1.14#
title