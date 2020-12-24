Bitlis'te 87 köy yolu ulaşıma kapalı

Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 87 köy yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri ise karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent merkezinde aralıkla yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediye ve karayolları ekipleri ana ve ara arterlerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 87 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti. Ekiplerin dün geceden itibaren karla mücadele çalışmalarına başladığını aktaran Kurtkan, yolları kısa sürede açmayı hedeflediklerini aktardı.

Bitlis'te devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan merkezdeki yollar ise belediye ekipleri tarafından açılıyor. Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan ekipler gece boyunca yolları açık tutmak için çalışırken, merdiven ve otobüs durakları gibi iş makinesinin giremeyeceği kısımlar belediye çalışanları tarafından küreklerle açıldı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, mahalle yollarını kısa sürede ulaşıma açtı. Sabah işe gidecek vatandaşların yollarını açan ekipler tam not aldı.

Bitlis Belediyesi, 41 iş makinesi ve 80 personelle 13 mahallede karla mücadele hizmeti veriyor. Yoğun kar yağışına karşı tedbir alan Bitlis Belediyesi, iş makinelerini 13 mahallede konuşlandırarak halkın yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için makine ve ekipmanları ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte ekipler kar temizliğine başladı. İş makineleri ile anayol ve ara yollarda kısa zamanda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer yandan da belediye personelleri tarafından yaya yolları ve ana caddeler üzerinde kar temizliği yapan ekipler; merdivenler, halk otobüs durakları ve tehlike oluşturabilecek yerlerde kar temizliği çalışması gerçekleştirdi. Kar temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirten yetkililer, güncel yaşamın olumsuz etkileneceği ve buzlanma olabilecek yerlerin öncelikli olarak temizleneceğini bildirdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı