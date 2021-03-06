Bitlis'te 83 yabancı uyruklu yakalandı
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Bitlis'te 83 yabancı uyruklu yakalandı

06.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:20
Bitlis'te 83 yabancı uyruklu yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 83 göçmen yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 83 göçmen yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik il merkezi ve Tatvan ilçesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan çalışmada 83 göçmen yakalandı, göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda bulunan M.K., C.P., K.K., M.Ö., İ.Ö., H.Ö. ve N.İ. gözaltına alındı.

Organizatörlerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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