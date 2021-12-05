Bitlis'te 813 gram metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yol kontrolleri esnasında bir araçta 813 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "2 parça halinde toplam ağırlığı 813 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili E.K. isimli şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - BİTLİS

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