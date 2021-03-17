Bitlis'te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Bitlis'te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

17.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:53
Bitlis'te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bitlis'te durdurulan bir araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis'te durdurulan bir araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan arama neticesinde 800 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü E.D. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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