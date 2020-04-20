Bitlis'te 8 yaşındaki çocuk, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendi
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Hatice Çarpar, Bitlis, Güncel

Bitlis'te 8 yaşındaki çocuk, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 yaşındaki Hatice Kübra Gencer, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi.

20.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:44
Bitlis'te 8 yaşındaki çocuk, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumayı öğrendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 yaşındaki Hatice Kübra Gencer, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden 2. sınıf öğrencisi Gencer, ailesi ve öğretmenin desteğiyle ezberlediği İstikal Marşı'nın ilk iki kıtasını işaret diliyle okumayı başardı.

Hatice Kübra Gencer, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrenmek için öğretmeninden görüntülü destek aldığını söyledi.

Bunu okuldayken yapmak istediğini fakat eğitime ara verilmesi nedeniyle gerçekleştiremediğini belirten Gencer, "Okullar kapanınca ben de evde devam ettim. Sınıf öğretmenim beni görüntülü arayarak hep destek oldu. Annem, babam ve ağabeylerim de bana yardımcı oldular. İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle hem de ezbere biliyorum. Evde ders çalışıyorum, etkinlik yapıyorum, kitap okuyorum. Çocukların evde kalmasını, kitap okumasını ve evde etkinlik yapmalarını istiyorum." dedi.

Gencer'in babası Emrullah Gencer de çocuğunun ödev olarak verilen İstiklal Marşı'nı hem ezbere hem de işaret diliyle okumayı öğrendiğini belirterek, desteğinden dolayı öğretmenine teşekkür etti.

Gencer'in öğretmeni Ganime Özel ise öğrencisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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