Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
21.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:06
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş