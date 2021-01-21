Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

21.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:06
Bitlis'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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