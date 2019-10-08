Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 77 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

08.10.2019 11:51
Bitlis'te 77 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 77 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, durdurulan bir araç içerisindeki bir şüphelinin eşyaları üzerinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada faturasını ibraz edemediği gümrük kaçağı olarak tabir edilen çeşitli marka ve modellerde toplam 77 adet akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında gerekli adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.