Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildi - Haberler
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Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Güncel

Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildiBİTLİS Bitlis üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapanırken okullar 1,5 gün tatil edildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildi

BİTLİS Bitlis üç gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapanırken okullar 1,5 gün tatil edildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 76 köy yolunun açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, merkez ilçeye bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında bugün öğleden sonra ve yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı. Ayrıca şehir merkezinde karayolları ve belediye ekipleri ana ve ara artellerde karla mücadeleye devam ediyor.

Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildi

Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildi

Bitlis'te 76 köy yolu ulaşıma kapandı okullar tatil edildi

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