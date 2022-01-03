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Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandıBİTLİS Bitlis'te yağan kar yağışının ardından il genelinde 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS Bitlis'te yağan kar yağışının ardından il genelinde 70 köy yolu ulaşıma kapandı.

Açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te yüksek kesimlerdeki 70 köy yolunun ulaşma kapandığı, 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 502 iş makinesi ile açma çalışmalarına başlanıldığını ifade etti.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının bölgeyi terk ettiğini, yerini de soğuk havaya bıraktığını açıkladı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştığı, yerdeki kar kalınlığının ise 75 santimetre olduğu belirtildi.

Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 70 köy yolu ulaşıma kapandı

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İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri

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