Bitlis'te 7 bin 500 dekar tarım arazi sulandı

11.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:56

Bitlis'te, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu 7 bin 500 dekar tarım arazisi sulandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'nün, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35 damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanmaktadır."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirtti.

Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu kaydeden Aydın, şunları ifade etti:

"Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Bitlis'te 15 Mayıs'ta başlayan sulama sezonun 15 Ekim'de tarihinde tamamlandı. 2019 yılı sulama sezonunda Bitlis ve ilçelerimizde 7 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bitlis merkez ve ilçelerimizde 2019 yılında 7 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarımla 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 5 milyon lira katkı sağlanmıştır. Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. DSİ, ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA