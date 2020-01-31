31.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:44

Bitlis'te 64 köy yolu kardan kapandı

BİTLİS'te etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezindeki kar kalınlığı 60 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kar yağışının yarın sabah saatlerinde itibaren bölgeyi terk edeceği bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti. İl Özel İdaresi karla mücadele çalışmalarını 90 personel, 70 iş makinesi ve 9 ayrı şantiyede yürütüyor. Kar yağışı ile kapanan mahalle yolları Bitlis Belediyesi'ne ait ekipler tarafından açılırken, ana arterlerde ise Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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