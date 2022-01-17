Bitlis'te tarihi eser operasyonu: 61 sikke ile 12 obje ele geçirildi

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 61 sikke ve 12 adet obje ele geçirildi.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 61 sikke ve 12 adet obje ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, Ahlat-Tatvan kara yolunda kontrol noktası oluşturdu. F.D. yönetimindeki aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 61 sikke ve 12 obje ele geçirildi. Malzemeler gerekli incelemenin yapılması için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü F.D. gözaltına alındı.