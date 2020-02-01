Bitlis'te 600 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı

01.02.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:53

Bitlis'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 600 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.



Bitlis, Türkiye'nin en çetin kışını yaşayan illerin başında gelirken, Hüsarevpaşa Mahallesinde bulunan tek katlı evler her yıl olduğu gibi bu yılda yine adete kara gömüldü. Köylerde Bitlis İl Özel İdaresi, kent merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri tarafından 7/24 esasına göre karla mücadele başlatıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada dün etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda köy ve mezra olmak üzere 600 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu bildirildi.



öte yandan Bitlis Valiliği yaptığı açıklamada zincirsiz ağır vasıta araçların, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini bilirdi. Açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis-Baykan, Bitlis - Ahlat, Bitlis-Muş, Tatvan-Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların, trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla Tır ve Kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA