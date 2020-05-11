Bitlis'te 6 kişiye kumar ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin TL ceza
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Bitlis'te 6 kişiye kumar ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin TL ceza

Bitlis'te 6 kişiye kumar ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin TL ceza
11.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:08

Bitlis'te 6 kişiye kumar oynama ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin 200 TL para cezası kesildi.

Bitlis'te 6 kişiye kumar oynama ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin 200 TL para cezası kesildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, merkezdeki bir iş yerinde kumar oynayan şüphelilerin olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli adrese baskın yapılmış, içeri girildiğinde iki masada altı kişinin kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturduğu görülmüş. Suç unsuru olarak tespit edilen 1 adet parçalanmış yazboz defteri ve 1 adet iskambil destesi muhafaza altına alınmıştır. Kumar oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince 7 bin 300 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesi ile 18 bin 900 TL olmak üzere toplamda 26 bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli adresin işletmecisi olan T.T. hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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