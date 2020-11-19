Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı

19.11.2020 01:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 01:48
Bitlis'te 59 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 59 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 59 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda dün il merkezinde durdurulan kamyonette 59 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda yer alan şüpheli H.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren H.Ö, adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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