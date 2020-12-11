Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.