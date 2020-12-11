Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

11.12.2020 23:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:33
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bitlis'te Cumartesi ve Pazar gününü de kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Bitlis pandemiyle mücadele kapsamında 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı. - BİTLİS

Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bitlis'te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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