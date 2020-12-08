Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı
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Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

08.12.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:30

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Afganistan, Özbekitan ve Pakistan uyruklu 53 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca Adilcevaz Çimenli uygulama noktasında yapılan yol kontrolünde koltukları sökülmüş bir minibüs içerisinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Özbekistan, 4 Pakistan ve bu düzensiz göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan M.Ç. isimli şüpheli yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan M.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Yakalanan 53 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç idaresine teslim edilecektir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(Vahit Olcay/İHA)

Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı
Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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