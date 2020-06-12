Bitlis'te 51 konseptte sanal sergi
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Bitlis'te 51 konseptte sanal sergi

Bitlis'te 51 konseptte sanal sergi Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler, korona virüs salgını nedeniyle 51 farklı konseptte sanal bir sergiyle beğeniye sunuldu.

12.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:00

Bitlis'te 51 konseptte sanal sergi

BİTLİS - Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslarda eğitim gören kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler, korona virüs salgını nedeniyle 51 farklı konseptte sanal bir sergiyle beğeniye sunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Bitlis'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından her yılsonu açılan sergi ise bu sene sanal olarak açıldı. 51 farklı sanat dalından oluşan sanal sergi, Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasından da yayınlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 51 farklı konsepte müthiş bir sanal sergi hazırlandığını söyledi. Korkmaz, "Korona virüsün ülkemizde görülmesinden sonra eğitim öğretime 16 Mart'tan itibaren bir hafta ara verdik. Ondan sonra ise uzaktan eğitimle eğitimlerimize devam ettik. Bu kapsam HEM'deki çalışmalarımızı da bir nebze durdurmak zorunda kaldık, çünkü bu alanda uzaktan eğitim verme şansımız yok. Eylül ayından mart ayının 16'sına kadar olan çalışmalarımızın sergilenmesi için bakanlığımız sanal ortamda sergileme talimatı gönderdi. Bitlis Halk Eğitim Merkezimiz 51 farklı konsepte müthiş bir sanal sergi hazırladı. Bu sergide kursiyerlerimizin el emeği göz nuru dediğimiz her alandaki çalışmalarına baktığınızda çok büyük bir emeğin olduğunu, çok güzel bir çalışmaların olduğunu görüyoruz. Burada emeği geçen başta HEM müdürlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Her sene açılan sergiyi bu yıl korona virüs nedeniyle gezemeyen vatandaşlar ise kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserleri telefonlarından veya bilgisayarlarından izlediler.

Bitlis'te 51 konseptte sanal sergi

Kaynak: İHA

Manşet

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