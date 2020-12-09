Bitlis'te 500 kilo bal çalan 3 şüpheli yakalandı
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Bitlis'te 500 kilo bal çalan 3 şüpheli yakalandı

09.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:23
Bitlis'te 500 kilo bal çalan 3 şüpheli yakalandı

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, bir depodan 500 kilogram bal çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

BİTLİS'in Hizan ilçesinde, bir depodan 500 kilogram bal çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan Emniyet Amirliği ekiplerince bir depodan 500 kilogram balın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Şüphelilerin F.A, Ö.D. ve M.O. olduğunu tespit eden polis, çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin satmaya çalıştıkları yaklaşık 464 kilogram bal, muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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