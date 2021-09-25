Bitlis'te 50 gümüş sikke ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 50 gümüş sikke bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün Tatvan'da düzenlenen operasyonda M.B.Y, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 50 gümüş sikke ile yakalandı.

M.B.Y, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı, sikkeler ise inceleme için Ahlat Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.