Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı
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Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı

08.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:53
Bitlis'te 5 şüpheli kısıtlama saatlerinde iş yerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 5 şüpheli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde uyuşturucu kullanırken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Aralık'ta ilçede sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir iş yerine girdi.

Şüpheliler E.C, M.Y, A.İ.G, T.C. ve E.M, yoğun duman ve uyuşturucu madde kullanımı materyallerin olduğu iş yerinde yakalandı.

Yerde bulunan kap içerisinde 3,35 gram sentetik uyuşturucu, 15,70 gram eroin ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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