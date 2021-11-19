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Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

BİTLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yapıldı. Aramalarda aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı. S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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