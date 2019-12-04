Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

04.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:17

BİTLİS'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde A.Y. isimli şüphelinin üzerindeki plastik eldivenlere gizlenmiş vaziyette 5 kilo 616 gram eroin ele geçirilmiştir. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA