Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
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Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS'te Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.

04.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:17
Bitlis'te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi

'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, plastik eldivenler içerisine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde A.Y. isimli şüphelinin üzerindeki plastik eldivenlere gizlenmiş vaziyette 5 kilo 616 gram eroin ele geçirilmiştir. A.Y. isimli şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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