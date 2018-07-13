Bitlis'te 5 İlin Katılımıyla Umke Tatbikatı

Bitlis'te 5 ilin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla düzenlenen trafik kazası, arama kurtarma, yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bitlis Sağlık Müdürlüğünce 3 gün boyunca organize edilen tatbikat eğitimlerine Muş, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis'teki UMKE ve 112 Acil Servis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri katıldı.

Bitlis-Tatvan karayolunun Rahva mevkisindeki 112 Acil Servis Ambulans İstasyonu bahçesinde verilen eğitimlerin ardından yangın, trafik kazası, arama kurtarma ve deprem tatbikatları gerçekleştirildi.

Senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan, depremde enkaz altında kalan, kuyuya düşen ve yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için 55 kişilik ekiple düzenlenen tatbikat, davetlilerden takdir topladı.

Tatbikatın ardından arama kurtarma ekipmanlarını inceleyen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 günlük bir tatbikat eğitiminin final serüvenini izlediklerini söyledi.

Sağlıkta ülke açısından gurur verici bir dönemin yaşandığını ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"15 ila 20 yıl önce hayal edemediğimiz, bazen belgesel veya haber programlarında başka ülkelerde arama kurtarma ekiplerinin yaptığı faaliyetleri izlediğimizde hayıflanırdık. Niye bizim ülkemizde insana değer verilmiyor mu diyorduk. Ama bugün UMKE'nin yanında itfaiye, AFAD ve 112 ekiplerimizin güzel bir koordinasyonla yaptığı tatbikat bizi gururlandırdı. Bildiğiniz gibi ülkemiz doğal afet açısından ciddi risk taşıyan, zaman zaman acı ve hüznünü yaşadığımız bir coğrafya. Kışın yaşanan çığ felaketinde bu arkadaşlarımızın nasıl kahramanlık örneği gösterdiğini gördük. Çığda 6 şehit verdik. Daha fazla şehit verme ihtimalimiz vardı. Ancak 17 arkadaşımız o zor koşullarda hayatları risk altındayken saatlerce çığ bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Yaralıları kurtardıktan sonra kendileri mahsur kaldı."

Ustaoğlu, mahsur kalan bu ekibin 14 Mart Tıp Bayramı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edilerek ödüllendirildiğini anımsattı.

Ülke açısından çok önemli olan bu tatbikatların, insan hayatını kurtarma bakımından önemli olduğunu ve zamanla yarışıldığını anlatan Ustaoğlu, üç gün süren çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği tatbikatla vatandaşların ve toplumun bilinçlenmesine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

UMKE ekiplerini taşıdığı sırt çantasında yoğun bakım ünitesinde kullanılan malzemelerin dahi bulunduğunu aktaran Ustaoğlu, "Çantada ilk müdahale malzemeleri bulunuyor. Duygulanmamak mümkün değil. Allah'a şükürler olsun. Ülkemizin sağlık sektörü açısından geliştiğini ve en önemlisi de insanımıza verilen değeri gördük." dedi.

Ustaoğlu, UMKE'nin de gönüllülük esasına dayalı, sağlık sektöründe çalışanların içinde bulunduğu bir ekipten oluştuğunu aktardı.