Bitlis'te 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi

07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:03

Bitlis'in Ahlat ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 5 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde 6 Ocak 2020 günü tütün tespit köpeği ile yapılan yol kontrolünde, M.A. isimli şahsın kullandığı Türkiye plakalı tır ile S.S. isimli İranlı şahsın kullandığı İran plakalı tır içerisinde bulunan gizli bölmelerde toplam 5 bin 150 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak M.A. ve S.S. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılmışlardır. Güvenlik güçlerimizce kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA