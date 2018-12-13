Bitlis'te 5,5 Milyon Lira Değerinde Eroin Ele Geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, bir araçta yapılan aramada 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 5,5 milyon lira olduğu değerlendirilen uyuşturucu ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede yol kontrolleri yaptı. Konrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeği 'Saldıray' ile arama yapıldı. Aramada, aracın gizli bölmelerinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olan 78 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. ve A.S., ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Bitlis