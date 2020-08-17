Bitlis'te 48 kilo kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi Bitlis'te 48 kilo kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildiBİTLİS'in Mutki ilçesinin Meydan Köyü'ne jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis'te 48 kilo kubar esrar ve 2 bin 345 kök kenevir ele geçirildi BİTLİS'in Mutki ilçesinin Meydan Köyü'ne jandarmanın düzenlediği operasyonda, 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mutki ilçesine bağlı Meydan Köyü'nde, M.Ç.'nin yasa dışı kenevir ekimi yaparak, uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiğine dair bilgi aldı. Bunun üzerine Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Meydan Köyü'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, arazide 2 bin 345 kök kenevir bitkisi ve kurutulmuş 48 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Kenevir bitkileri Mutki Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile yerinde yakılarak imha edilirken, kubar esrar maddesine de el koyuldu. Kenevir bitkisi ve kubar esrar bulunmasıyla ilgili M.Ç., gözaltına alındı. Kaynak: DHA