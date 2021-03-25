Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
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Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı

25.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:55

Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandıBİTLİS'te, dün geceden beri devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı

BİTLİS'te, dün geceden beri devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu kentte, 47 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'te, 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanağın ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. Kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Kentte 47 köy yolu ulaşıma kapanırken, yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılması için 9 şantiyede, 52 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri ise şiddetli rüzgar ve kar yağışının gün boyu devam edeceğini, akşam saatlerinde de sona ereceğini söyledi.

Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı
Bitlis'te 47 köy yolu, kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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